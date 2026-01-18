18日早朝、島根県松江市で飲酒運転の疑いでパトカーが追跡していた車が倉庫に衝突する事故がありました。逃走する際に信号無視を繰り返したとして、運転手の男が逮捕されました。道路交通法違反の疑いで逮捕されたのは松江市の会社員・新谷俊季容疑者（25）です。警察によりますと18日午前3時50分頃、パトロール中の警察官が繁華街から出てきたふらついている車を発見。逃走したため追跡しましたが、車は信号無視を繰り返し、倉庫