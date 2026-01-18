〈【小樽スキー場・5歳児死亡】「助けて！」エスカレーターに服が巻き込まれ死亡…製造元は中国、運営元も“中国資本の会社”だった〉から続く「目の前でお客さんを盗まれているような状況です。白タクがいなくなっても、被害は続いているんです」【画像】成田空港の到着口で待ち構える客引き「週刊文春」の取材に悲痛な表情で訴えるのは、日本の空の玄関口・成田空港のエリアを走るタクシー運転手だ。一般車用の車寄せで長時間客