射手座・女性の運勢 「いまの自分にできるベストを出しきる」な雰囲気のある今週です。現在の射手座は、いままで自分はどんなことをどこまでやってきたのか、少し客観的な視点から見直しているかのような時期でしょう。結果として今後はより新しくなっていくとしても、「いまは、いまやれることをやる」と強い集中力が発揮できるのかも。ジャンルを問わず完成度の高い行動ができるタイミングで、ここを境に射手座の意識はより新た