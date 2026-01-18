物価の高騰、自然災害、不安定な世界情勢、急速なDX化、SNSに飲み込まれる日常。私たちの不安や自己嫌悪の種は尽きない。【写真】千日回峰行をする若き日の柳澤さん…歴史的快挙を伝えようと多くのメディアが注目した焦りや不安を修行という手段で打ち消してきた人がいる。柳澤眞悟さんは、大峯修験道1300年の歴史で「大峯千日回峰行」を初めて成し遂げた僧侶である。1300年の歴史で初めて成し遂げた「千日回峰行」大峯千日回峰行