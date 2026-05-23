古舘伊知郎（71）が23日、東京・港区の光明寺で新著「寝ても覚めても煩悩人生のモヤモヤ、いっしょに悩みます」（小学館集英社プロダクション）刊行記念イベントを行った。YouTube「煩悩チャンネル」に寄せられる人生相談企画を書籍化。お悩みに対し、深く傾倒する原始仏教の教えから主に回答している。「自我をなくしていけば悩みや苦しみが軽減していく」と説くが、自身の煩悩を聞かれると「煩悩だらけ。まだしゃべり手として