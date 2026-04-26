「部屋が散らかっていて、なんとなく気持ちが落ち着かない」そんな経験をしたことがある人は多いのではないでしょうか。部屋の状態は単なる生活習慣の問題ではありません。そこには「心の状態」と「人生のエネルギー」がそのまま映し出されています。今回、毎朝5時55分から行われている「1分朝活」で語られたのは、「部屋＝自分自身」という興味深い法則。空間を整えることで、人生そのものが整い始める理由について、長年“空間と