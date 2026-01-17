ニューストップ > 国内ニュース > 2007年、熊本県の病院「赤ちゃんポスト」開設初日に発見された子ども… 赤ちゃんポスト 育児放棄 時事ニュース CHANTO WEB 2007年、熊本県の病院「赤ちゃんポスト」開設初日に発見された子ども…今は 2026年1月17日 11時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 2007年5月、熊本県の慈恵病院に「こうのとりのゆりかご」が開設された 開設初日に初めて預けられた当時3歳の子どもは、現在大学4年生に 小学2年生のときには、自身の生い立ちについて判明したという 記事を読む おすすめ記事 大谷翔平新ＣＭ「家族ができて、守りたいものができて…」 パパとしての一面見せる 2026年1月14日 4時0分 萬田久子「今思うと…やるじゃん」 ニューヨークで子育て＆日本で仕事 両立に選んだウルトラC 2026年1月10日 17時9分 第3子妊娠中・本仮屋リイナ 沖縄への家族旅行報告 大きくなったおなかも「初夏にメンバーが増える」 2026年1月11日 8時32分 カリスマトレーナーAYA、第1子妊娠発表 夫との密着ショットで報告 2026年1月16日 10時18分 札幌市との集団契約を締結 道内3例目となる住民健診を1月30日より開始 2026年1月13日 14時10分