バルセロナの下部組織「ラ・マシア」でプレーする11歳の日本人MF西山芯太が、現地で大きな注目を集めている。スペイン大手紙『SPORT』によると、西山は東京・渋谷で生まれ、３年前に家族とともにバルセロナに移住。カタルーニャではブレイン・フットボール・アカデミーで技術を磨き、その後は地元クラブのダムでプレーした。2024年夏に54得点という驚異的な数字を残したことでバルサが獲得に動き、U-11でのバルセロナデビュー