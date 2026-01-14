¡Ö¤¢¤Î¾¯Ç¯¤Ï²¿¼Ô¤À¡ª¡×µ×ÊÝ·ú±Ñ¤ËÂ³¤¯¡© ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î11ºÐÆüËÜ¿ÍMF¤ò¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Àä»¿¡ÖÇúÈ¯Åª¤Êº¸Â¡×¡Ö¥é¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¡Ö¥é¡¦¥Þ¥·¥¢¡×¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë11ºÐ¤ÎÆüËÜ¿ÍMFÀ¾»³¿ÄÂÀ¤¬¡¢¸½ÃÏ¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥óÂç¼ê»æ¡ØSPORT¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¾»³¤ÏÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢£³Ç¯Á°¤Ë²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë°Ü½»¡£¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ã¤Ç¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Çµ»½Ñ¤òËá¤¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÃÏ¸µ¥¯¥é¥Ö¤Î¥À¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£2024Ç¯²Æ¤Ë54ÆÀÅÀ¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥Ð¥ë¥µ¤¬³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¡¢U-11¤Ç¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ë20ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£µ¨¤Ï¥Ý¥ë¡¦¥³¥ó¥Ù¥¸¥§´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-12¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°ïºà¤òÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÆÃ½¸¤·¡¢¡Ö¥é¡¦¥Þ¥·¥¢¤ÎÆüËÜ¤ÎË¤ÃÆ¡×¤ÈÉ½¸½¡£¶Ã°ÛÅª¤Êº¸Â¤Î¥¥Ã¥¯ÎÏ¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾»³¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥é¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Öº¸¥µ¥¤¥É¤Ï¥Ë¥·¥ä¥Þ¤¬¸½¤ì¤ë¤ÈÊ®²ÐÀ£Á°¤Î²Ð»³¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¡¢¤½¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤Î¥ê¡¼¥°Àï14»î¹ç¤Ç£¶ÆÀÅÀ¤ÈÂ¿¿ô¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¾»³¤ËÂÐ¤·¡¢´ÑÀï¤·¤¿ÂÐÀïÁê¼ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö11ÈÖ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡¢¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»î¹ç¤ò»ë»¡¤·¤Æ¤¤¤¿¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤â¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥¿¥Ã¥Á¤Î¤¿¤Ó¤Ë»î¹ç¤òÊÑ¤¨¤ëÆüËÜ¿Í¤Î¾¯Ç¯¤Ï²¿¼Ô¤À¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢À¾»³¤¬¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ËÂ³¤¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤ò·Ð¸³¤¹¤ë£²¿ÍÌÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤À¤È¾Ò²ð¡£¡Ö11ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÇúÈ¯Åª¤Êº¸Â¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤ÎÀºÌ©¤ÊË¤ÃÆ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥Ã¥¯¤ÏÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤¬ÌµÎÏ²½¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾»³¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»î¹ç¤òÆÉ¤àÇ½ÎÏ¤È¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤ÎÈ½ÃÇÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¸«²ò¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¹¶·âÅª¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ø¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¡¦¥Þ¥·¥¢¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë11ºÐ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÆ°¸þ¤¬¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¡È¥é¡¦¥Þ¥·¥¢¤ÎË¤ÃÆ¡É11ºÐ¡¦À¾»³¿ÄÂÀ¤¬¥Þ¥É¥ê¡¼Áê¼ê¤Ë·è¤á¤¿¾×·âÃÆ¡ª
