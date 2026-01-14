とんかつ専門店「かつや」は1月16日、期間限定メニューとして「出汁醤油ロースカツ on the 親子丼」と「出汁醤油カツ on the 親子鍋定食」を発売する。かつやの2026年一発目となる期間限定商品は、親子丼の上にロースカツを豪快にのせたメニュー。午(うま)年のスタートに合わせ、“ウマさ”と食べ応えで勢いよく一年を駆け抜けてほしいという想いを込めた一杯だという。いずれも食材がなくなり次第、販売終了となる。とんかつ専門