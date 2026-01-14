¤«¤Ä¤ä¤Î¿·Ç¯°ìÈ¯ÌÜ¤Ï¡Ö¥«¥Ä¡ß¿Æ»ÒÐ§¡× ¥í¡¼¥¹¥«¥Ä120g¤âÁª¤Ù¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼
¤È¤ó¤«¤ÄÀìÌçÅ¹¡Ö¤«¤Ä¤ä¡×¤Ï1·î16Æü¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö½Ð½Á¾ßÌý¥í¡¼¥¹¥«¥Ä on the ¿Æ»ÒÐ§¡×¤È¡Ö½Ð½Á¾ßÌý¥«¥Ä on the ¿Æ»ÒÆéÄê¿©¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¤«¤Ä¤ä¤Î2026Ç¯°ìÈ¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¿Æ»ÒÐ§¤Î¾å¤Ë¥í¡¼¥¹¥«¥Ä¤ò¹ë²÷¤Ë¤Î¤»¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¡£¸á(¤¦¤Þ)Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¡È¥¦¥Þ¤µ¡É¤È¿©¤Ù±þ¤¨¤ÇÀª¤¤¤è¤¯°ìÇ¯¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿°ìÇÕ¤À¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤â¿©ºà¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¤È¤ó¤«¤ÄÀìÌçÅ¹¡Ö¤«¤Ä¤ä¡×¡ÒÈÎÇä¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×(²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ)¡Ó
¡ÚÅ¹Æâ¥á¥Ë¥å¡¼¡Û
¢¡½Ð½Á¾ßÌý¥í¡¼¥¹¥«¥Ä on the ¿Æ»ÒÐ§
¡¦Çß(¥í¡¼¥¹¥«¥Ä80g)
ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ¡§979±ß¡¿·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ¡§980±ß
¡¦ÃÝ(¥í¡¼¥¹¥«¥Ä120g)
ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ¡§1,089±ß¡¿·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ¡§1,090±ß
¡Ö½Ð½Á¾ßÌý¥í¡¼¥¹¥«¥Ä on the ¿Æ»ÒÐ§¡×Çß¡¿ÃÝ
¢¡½Ð½Á¾ßÌý¥«¥Ä on the ¿Æ»ÒÆéÄê¿©
¡¦Çß(¥í¡¼¥¹¥«¥Ä80g)
ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ¡§1,089±ß¡¿·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ¡§1,090±ß
¡¦ÃÝ(¥í¡¼¥¹¥«¥Ä120g)
ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ¡§1,199±ß¡¿·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ¡§1,200±ß
¡Ö½Ð½Á¾ßÌý¥«¥Ä on the ¿Æ»ÒÆéÄê¿©¡×Çß¡¿ÃÝ
¡Ú¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥á¥Ë¥å¡¼¡Û
¢¡½Ð½Á¾ßÌý¥í¡¼¥¹¥«¥Ä on the ¿Æ»ÒÐ§ÊÛÅö
¡¦Çß(¥í¡¼¥¹¥«¥Ä80g)
ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ¡§961±ß¡¿·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ¡§980±ß
¡¦ÃÝ(¥í¡¼¥¹¥«¥Ä120g)
ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ¡§1,069±ß¡¿·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ¡§1,090±ß
¡Ö½Ð½Á¾ßÌý¥í¡¼¥¹¥«¥Ä on the ¿Æ»ÒÐ§ÊÛÅö¡×Çß¡¿ÃÝ
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ä²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
¡Ö½Ð½Á¾ßÌý¥í¡¼¥¹¥«¥Ä on the ¿Æ»ÒÐ§¡×¤Ï¡¢·Ü¤Î»Ý¤ß¤È¤«¤Ä¤ª¤ÎÉ÷Ì£¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤À³ä¤ê²¼¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¿Æ»ÒÐ§¤Ë¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤ËÍÈ¤²¤¿¥í¡¼¥¹¥«¥Ä¤ò½Å¤Í¤¿°ìÉÊ¡£¥í¡¼¥¹¥«¥Ä¤Ë¤ÏÆÃÀ½¤Î´Å¸ý½Ð½Á¾ßÌý¤ò¤«¤±¡¢½Ð½Á¤ÎÀ÷¤ß¤¿¶Ì»Ò¤È·ÜÆù¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¥í¡¼¥¹¥«¥Ä¤ò°ì½ï¤ËËËÄ¥¤ì¤ë¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¡ÈÁ´ÎÏÈÓ¡£¡É¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Æ»ÒÐ§¤òÆé»ÅÎ©¤Æ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö½Ð½Á¾ßÌý¥«¥Ä on the ¿Æ»ÒÆéÄê¿©¡×¤âÍÑ°Õ¡£¤¤¤º¤ì¤Î¾¦ÉÊ¤â¡¢¥í¡¼¥¹¥«¥Ä¤ÎÎÌ¤¬°Û¤Ê¤ë¡ÖÇß¡×(80g)¡¢¡ÖÃÝ¡×(120g)¤Î2¥µ¥¤¥º¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡£
¤«¤Ä¤ä¡Ö½Ð½Á¾ßÌý¥í¡¼¥¹¥«¥Ä on the ¿Æ»ÒÐ§¡×¡Ò¤«¤Ä¤ä¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï100±ß³ä°ú·ô¤òÇÛ¿®¡Ó
¡Ö¤«¤Ä¤ä¥¢¥×¥ê¡×¤Ç¤Ï¡¢Ëè·îÅ¹ÊÞ¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ë100±ß³ä°ú·ô¤ÈÆ±ÍÍ¤Î100±ß°ú¤¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»æ¤Î³ä°ú·ô¤òËº¤ì¤¿¤ê´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¼ê¸µ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é100±ß°ú¤¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¤«¤Ä¤ä¥¢¥×¥ê¡×