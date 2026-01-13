スターバックスは、バレンタインシーズン2026に向けたWinter2グッズを、14日から発売する。今回のテーマは“BITTER＆SWEET”。チョコレートの甘さとほろ苦さを、犬や猫のモチーフとともに表現したコレクションで、ギフトにも自分用にも選びやすいラインアップがそろう。【画像】犬や猫モチーフが大集合、バレンタイングッズ全部見せ定番アイテムでは、チョコレートが溶けたようなデザインが印象的な「バレンタイン2026ステンレ