【PS5「Ghost of Tsushima Director’s Cut」】 発売日：2021年8月20日 価格：8,690円 セール価格：4,426円 Amazonにて、プレイステーション 5版オープンワールド時代劇アクションアドベンチャー「Ghost of Tsushima Director’s Cut」が特別価格で販売されている。セール価格は、標準価格から49%オフの4,426円。 「Ghost o