昨年12月にユーチューバー・ヒカル（34）との電撃離婚を発表した実業家・進撃のノア（31）が12日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。米ハワイの大豪邸で男性と密着する写真を公開した。「会長の大豪邸へ」とつづり、男性との密着ツーショットを披露。お相手は「エイベックス」の松浦勝人会長で、ノアとワイングラスを手に笑顔を見せている。「こんな写真撮ってもらったん初めて」と感激した様子。31歳の誕生日を祝