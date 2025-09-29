YouTuberヒカルの「オープンマリッジ宣言」の炎上が続く中、エイベックス・松浦勝人会長の辛辣ながらも的確な分析が注目を集めている。「9月14日、ヒカルさんは妻・進撃のノアさんとの間で『浮気オッケー』とする『オープンマリッジ』を共同宣言。これは、配偶者がいながらも別の異性と性的関係や恋愛関係を持つことを夫婦間の合意で認め合う“新しい結婚”の形を指しますが、その動画でのノアさんの表情について、松浦会長は見