エイベックス・松浦勝人会長、匿名投稿に憤り「白日の下に晒していく」 2025年10月8日 15時17分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと エイベックス代表取締役会長である松浦勝人氏が7日、Xを更新した ある匿名アカウントの投稿について、段階を踏んで対策を講じると投稿 「これから順次、情報開示請求で白日の下に晒していく。覚悟しとけ」とした ◆松浦勝人氏がある匿名アカウントへの対策を投稿おい、匿名で好き放題言ってるお前。証拠は全部保存した。これから順次、情報開示請求で白日の下に晒していく。覚悟しとけ。#情報開示請求 #証拠保全— 松浦勝人 (@maxmatsuuratwit) October 7, 2025 記事を読む