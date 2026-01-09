近代化と日本の職人技かつての教科書では、江戸時代の日本は鎖国していて外国と交流がなかったから、欧米に比べてずいぶん遅れていたと書かれていたものです。そして明治になってやっと開国し、近代化が始まった。つまり鎖国は欧米と比較して時代遅れの政策だったという論旨です。しかし、では定義として近代化とは何かという問題はあります。時代に遅れてと言っても、何に対して遅れていたのでしょうか。基準がはっきりしていませ