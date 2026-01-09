秋篠宮ご夫妻の歓迎1月2日、天皇陛下や皇族方は宮殿・長和殿のベランダにお姿を見せられた。秋篠宮ご夫妻と共に秋篠宮家の長男・悠仁さま（19）も初めてお出ましに臨まれた。秋篠宮家では昨年、長女・小室眞子さん（34）と夫で弁護士の圭さんとの間に第一子が誕生し、ご夫妻も誕生日会見で「一時帰国」について言及される場面があった。年が明け、実際に帰国は実現するのかを展望する。【写真を見る】まさかの「カメラ目線」で…