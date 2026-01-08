【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は７日、自身のＳＮＳで「夢の軍隊を構築する」と述べ、２０２７会計年度（２６年１０月〜２７年９月）の国防予算を１・５兆ドル（約２３５兆円）とする意向を表明した。昨年１２月に成立した２６会計年度の国防予算は約９０００億ドル（約１４０兆円）で、前年比６割増の大幅な引き上げとなる。トランプ氏は現在の国際情勢について「非常に混乱し、危険な時代だ」と指摘し、敵対