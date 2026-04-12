自民党は、結党70年に合わせ、「自由と民主主義を次世代につなぐ」との新たなビジョンを12日の党大会で発表した。2025年11月に結党から70年を迎えた自民党は、新たなビジョンをまとめるプロジェクトを進め、2026年度の定期党大会で発表した。この中で、「わが党が維持してきた保守とは、一つの『態度』である。昨今、声高に急進的な変革を求めたり、異なる意見を排除したりする言説の傾向が見られるが、こうした態度をわれわれは保