イラン攻撃をめぐり、米国内では「トランプ支持層・MAGAの分裂」が盛んに報じられている。だが、本当にそうなのか。複数の世論調査を精査すると、MAGAの大衆層は8～9割が攻撃を支持しており、実態は「分裂」とは異なる姿が浮かび上がる。なぜ“崩壊説”が広がるのか。その背景にある構造を読み解く。 【写真】ホワイトハウスのHPに掲載され物議をかもした、歓喜する高市総理の写真 量的データの上ではMAGAはほぼ一枚