東京・八王子市の住宅で床が崩落し、男性が生き埋め状態になっているとの情報があり、現在、救助活動が行われています午後5時過ぎ、八王子市大楽寺町の住宅で、「床が崩落して生き埋めになっている」と女性から119番通報がありました。警視庁などによりますと、この家に住む男性が、床下で生き埋め状態になっているとの情報があり、消防なども駆けつけて現在、救助活動が行われています。現場は、JR西八王子駅から2キロほど離れた