〈「お前を畑に埋めて殺すんだよ」ホストにハマっただけなのに…18歳女性が「生きたまま埋められた」衝撃の理由（平成27年の凶悪事件）〉から続く「今のオレさ、最強だよ。ここだけの話さ、人を容赦なく殺せるもん。ちゃんと痛めつけてからね」【写真】この記事の写真を見る（2枚）少女を強姦し、生きたまま土に埋めた男はそう豪語した。命乞いさえ無視して完遂された「18歳少女生き埋め殺人事件」。遺族が「娘の何倍もの苦しみ