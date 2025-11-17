ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東京・港区のマンション建設現場で生き埋めに 作業員1人が死亡 生き埋め 警視庁 国内の事件・事故 時事ニュース 日テレNEWS NNN 東京・港区のマンション建設現場で生き埋めに 作業員1人が死亡 2025年11月17日 16時31分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 17日正午すぎ、東京・港区元麻布のマンション建設現場で通報があった 70代の男性作業員1人が土の中に埋まり、救出され病院に搬送されたが死亡 穴の中で作業中、穴の壁が何らかの原因で突然崩れて生き埋めになったという 記事を読む おすすめ記事 【写真あり】「ホテルですか？」痩せほそったカラダはどう見ても60歳超…新宿歌舞伎町で3000円で客を取る『高齢たちんぼ』の壮絶人生 2025年11月14日 17時10分 九州初 全長約11ｍの巨大アヒル登場に「思ったよりでかい、めっちゃでかい」夜はライトアップも 大分 2025年11月14日 18時48分 「口座の1億円はどこに？」初めての彼氏と結婚した39歳女性のドロ沼離婚劇。戸籍を取り寄せて発覚した“衝撃の事実”とは 2025年11月17日 8時54分 マルイシティ横浜、２６年２月に閉店へ 売り場展開をホビー系に移行も業績改善できず 2025年11月17日 5時0分 【速報】横浜の路上で頭から血を流した男性2人発見…アパートから転落？防止柵が落下 容体不明 2025年11月17日 9時15分