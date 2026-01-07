福井県の特別調査委員会は７日、前知事の杉本達治氏への調査結果を発表。１０００通にも及ぶセクハラメールが送られていたことなどが各局メディアで報じられ、ネットでは「怖くて泣いた」「呆れる他ない」など驚きの声があふれた。公開された特別調査委員会の報告書によると、杉本氏については、約１０００通に及ぶセクハラメールが確認され、深夜休日、時間を選ばずに「起きて、起きてぇ、眠れません」「放置プレイかぁ」など