現在はフリーとして活動する、元TBSアナウンサーの木村郁美（53）。TBS時代、レギュラー9本を抱えるアナウンサーとして忙しく動き回る裏で、“悪魔”と呼ぶ元夫から預金を奪われ、連帯保証人にされた結果、計3億4000万円もの借金を背負うことになったという。【衝撃画像】「飲み会で“胸を触られて”大泣きした」TBSアナウンサー時代の“美しすぎる木村郁美さん”を写真で見るそんな彼女に、大学時代に目指していた意外な進路