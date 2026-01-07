高速道路で制限値の２倍を超える総重量の大型クレーン車を走行させたとして、神奈川県警高速隊は７日にも、横浜市の建設機械リース会社と、共に４０歳代で安全運転管理者の役員の男と運転手の男を道路法違反（重量超過）の疑いで書類送検する方針を固めた。捜査関係者によると、同社と２人は２０２４年１２月５日、横浜市南区の横浜横須賀道路上り線の六ツ川料金所で、車両総重量の一般制限値２２トンを上回る４６・２トンの大