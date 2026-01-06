人形のような可愛らしい姿で“リアル美少女お父さん”として注目されている、2児の父親でタレントの谷琢磨が4日、Xを更新。ロリータ風衣装での笑顔の写真を公開し、「いまだに男性ってのが信じられない」「おとう…さん…？」など反響が寄せられている。【映像】ロリータ風の衣装や娘たちとの親子ショットモデルやタレント、ミュージシャンなど幅広いジャンルで活動している谷。雑誌撮影で女性モデルの代役を務めたことがきっ

◆2児の父親でタレントの谷琢磨が笑顔を投稿 どうもお父さんです👨🏻

2026年は笑顔の年にします

みんなも一緒に笑ってね pic.twitter.com/U7LzeBACeZ — 谷琢磨 Takuma Tani (@tani_takuma) January 4, 2026