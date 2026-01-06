モデルの古谷恵さんが昨年12月19日に亡くなりました。47歳でした。古谷さんは自身のSNSなどを通じて大腸がんのステージ4だと公表しており、Xのプロフィール欄には「2025.10フリュザクラをもって抗がん剤治療は終了。緩和治療のみに変更となります」と記していました。 【写真】「毛先もバッサリいきました」闘病中の髪型について投稿することも所属事務所のボンイマージュは昨年12月22日、公式サイトを通じて「弊社所属の古谷恵さ