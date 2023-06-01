「1/12 Honda CB1000F」が4月18日ごろ発売 価格は4620円HOBBY Watch

「1/12 Honda CB1000F」が4月18日ごろ発売 価格は4620円

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • タミヤは、プラモデル「1/12 Honda CB1000F」を18日ごろに発売する
  • 水冷直列4気筒エンジンは精密にモデル化され、一体感あるフォルムを再現
  • タイヤは質感ある合成ゴム製で、チェーンは左右2分割でローラー部分を再現
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