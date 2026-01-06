スマホやパソコンなど、電子機器を充電する時に使うケーブル。気づくと何本も増えていて、置いておくと見た目がごちゃごちゃしがちですよね。筆者は、束ねたケーブルをバンドでまとめることでスッキリさせているのだけれど、“巻いて留める”のひと手間が意外と面倒に感じるときも……。そこで気になったのが、無印良品の「ポリプロピレン スマホスタンド付ケーブル収納」。ケーブルをセットしてつまみを回すだけで、シュルシ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. あさこ スタッフをガチ注意
- 2. 7億円時効直前…当せん者が出現
- 3. 徳川家の末裔 驚愕のお年玉金額
- 4. 独身税 多すぎる負担の重大責任
- 5. 安住アナ 今日は行くだけでいい
- 6. 中居氏が沈黙破る 復帰説を否定
- 7. アイドルに漫画家「AIセクハラ」
- 8. 江口のりこの耳舐め 視聴者呆然
- 9. 消防職員が男児を首絞めビンタか
- 10. 箱根ガッツポーズ問題 賛否両論
- 1. 7億円時効直前…当せん者が出現
- 2. 消防職員が男児を首絞めビンタか
- 3. 明治大学の馬が「徘徊」一時脱走
- 4. 栃木県立高で生徒暴行か、SNSに動画投稿
- 5. 鳥取島根で震度5強 津波心配なし
- 6. さいたまスーパーアリーナ休館へ
- 7. バッテリー膨張 Switchが話題
- 8. 僧侶となった香田晋さんの現在
- 9. コンビニで中3はねられ心肺停止
- 10. 入国審査で膣の中まで調べられる
- 1. 無法地帯 人の死を利用し荒稼ぎ
- 2. 中国入国禁止の石平議員が訪台
- 3. 大阪の「中華街構想」に住民恐怖
- 4. U.F.O.抑えカップ焼きそばNo.1に
- 5. 子どもの学力 算数分野で異変か
- 6. シャワーだけの人 幸福度が低い
- 7. 終電で転落 20歳で手足3本失った
- 8. ABEMA番組 八田容疑者の目撃情報
- 9. 一般参賀 美智子さまに「異変」
- 10. 女性「死んだ主人が家にいる」
- 1. カンボジアで発見…衰弱した姿に
- 2. 中国人観光客減少で日本に変化?
- 3. バラバラに…クマ舐めた末路 米
- 4. 習近平氏 中韓は「日本に勝利」
- 5. 中国の模型列車 時速800キロに
- 6. 米大統領が領有に意欲 丁は反発
- 7. 米公共放送機構 組織解散を議決
- 8. 北朝鮮「野獣的な本性」と米批判
- 9. 韓国の女性芸人 車内で性行為か
- 10. 中国、攻撃直前の面会説明せず
- 1. 独身税 多すぎる負担の重大責任
- 2. 80歳男性 ポチ袋を握りしめ落胆
- 3. 10月に「1ドル=250円」の屈辱か
- 4. 外食値上げ疲れ…消費者うんざり
- 5. 米国 ベネズエラを攻撃した理由
- 6. 期間限定で「厚切り豚角煮定食」
- 7. iPhone巡り「棚ボタ」の日本企業
- 8. 「450万返せ」→支払い義務なし
- 9. 買収で総合エンタメ帝国が誕生?
- 10. 女性の成婚率ダダ下がりする締切
- 1. 米NVIDIA 新GPU製品を発表せず
- 2. 人気の通勤靴がAmazonでセールに
- 3. Anker防犯カメラ 死角&手間なし
- 4. 【Amazon 初売り】チャンピオンやヘインズの人気アイテムが最大50%OFFに
- 5. 「iPhone史上最大の危機」到来か
- 6. 松屋の冷食がAmazonで55%OFFに
- 7. 日本製鉄の社長 年頭所感を発表
- 8. アンダーアーマーが最大47%OFFに
- 9. Nano Banana 性能引き上げるには
- 10. スマホケース 再利用の考えも
- 11. 象印「炎舞炊き」新モデル登場
- 12. 楽天モバイルSIM×WiMAX端末の自宅Wi-Fi(固定回線化)がおすすめできない理由【ホームルーター/モバイルWi-Fiルーター】コスパ最強！本当に賢いWi-Fiの始め方
- 13. Amazonでカップ麺が最大37%OFFに
- 14. 対話AIキャラ「ポケとも」発表
- 15. 次期ミッドハイスマホ「Galaxy A57 5G」が日本で発売へ！海外のeSIM対応機種にメーカー版やNTTドコモ版、ソフトバンク版、楽天モバイル版が登録
- 16. Uber Eats「悪天候稼働」の現実
- 17. 【明日から】Amazon 初売りでノースフェイスのアウターや小物などがSALE価格に
- 18. 新フラッグシップスマホ「POCO F8 Pro」と「POCO F8 Ultra」が発表！Snapdragon 8 EliteとSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載
- 19. 台湾TSMC 2nmプロセス半導体量産
- 20. 2026年スマホ予測 値上げは確実?
- 1. 箱根ガッツポーズ問題 賛否両論
- 2. 青学大・黒田のガッツポーズ、早大監督は理解「ゾーンに入っていたのでは」 大逆転直前の出来事
- 3. 箱根駅伝翌日 4年生の進路に騒然
- 4. 真美子さんの鞄のブランド判明か
- 5. 大谷 同僚の母に知られざる善行
- 6. フォーエバーヤング 史上初快挙
- 7. 今井達也 WBCは「出る予定ない」
- 8. 小売店で核融合エネルギー利用へ
- 9. 知ってる欽ちゃんと…心配の声
- 10. 岡本 本拠地の特性に悩まされる?
- 1. あさこ スタッフをガチ注意
- 2. 徳川家の末裔 驚愕のお年玉金額
- 3. 安住アナ 今日は行くだけでいい
- 4. 中居氏が沈黙破る 復帰説を否定
- 5. アイドルに漫画家「AIセクハラ」
- 6. 江口のりこの耳舐め 視聴者呆然
- 7. やす子の「恩情つぶし」議論勃発
- 8. もう関わりたくない 塙が不信感
- 9. Grokの性的加工 X社が法的措置か
- 10. 「豊臣兄弟」の設定に議論白熱
- 1. 星野&新垣 夫婦で引退説を一蹴か
- 2. スキニー消えた…愛用者の選択肢
- 3. なぜ今？スキニーパンツが再流行
- 4. 65歳女優 目覚めた「四毒抜き」
- 5. 乳がんになりやすい人 5つの特徴
- 6. 義母のパート先で「驚愕の光景」
- 7. 7キロ痩せた参鶏湯が美味すぎる
- 8. セレブなママ友に予想外の現実
- 9. チョコボール 新カンヅメ登場
- 10. セブン 浜田雅功の料理を再現