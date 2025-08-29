8月28日、Hey！Say！JUMP・中島裕翔（ゆうと）が、グループからの電撃脱退を発表した。STARTO ENTERTAINMENT社の公式サイトには、《20周年に向けての活動の協議を重ねていく中、中島より自立して個人での活動をしていきたい旨の申し出がございました》とつづられていた。中島本人のコメントでは、《1人の人間として私には何ができるのか、自分とは何なのかと考えた時に、自分にはお芝居に対する強い思いがありました》と説明