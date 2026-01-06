４日に行われたイベント「ＮｅｗＢｅｇｉｎｎｉｎｇＦｅｓ２０２６」に出演したダンス＆ボーカルグループ「ＢＵＤＤｉｉＳ（バディーズ）」のＳＨＯＯＴが５日に自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、同イベントで骨折したことを報告した。この日、主催したフジテレビが経緯を説明し謝罪。腕相撲対決に参加したＳＨＯＯＴが右上腕骨骨幹部骨折の診断を受けたと発表している。フジテレビはこの日、イベントの公式