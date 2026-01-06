中日は６日、元エンゼルスのミゲル・サノー内野手（３２）の獲得を発表した。サノーはドミニカ共和国出身で、２００９年に１６歳でツインズと経緯約。１５年にメジャーデビューを果たし、１９年にはキャリアハイ３４本塁打を放った。２１年には同年のメジャー最長で歴代５位タイの飛距離４９５フィート（約１５０・８メートル）をマークした。２４年にエンゼルスを自由契約となるまで通算９シーズンで大リーグ通算７２２試合に