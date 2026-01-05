今季からＪ１に初挑戦する水戸は４日、茨城・城里町で新体制発表を行った。ユースから昇格した身長２０３センチの大型ＧＫ上山海翔は「目標だった昇格を果たせてうれしい」と晴れ晴れとした表情で語った。＊＊＊昨年９月の加入内定時の２０３センチと公表されており、歴代のＪ１登録選手で最長身となるが、その後に１センチ伸びて現在は２０４センチだという。幼少期は「（背の順で）クラスで後ろから３番目ぐらい」