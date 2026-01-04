お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子（33）が、MCを務める1日放送のTBS「新春！バナナサンド元日SP」（後5・00）に出演。自身が子供の頃にもらっていた驚がくのお年玉の金額を明かす場面があった。MCの「バナナマン」の設楽統から「みんな、信子の家系の話、知ってます？一応説明すると信子って凄いんだよな」と振ると、信子は「あの〜家のトーナメント表（家系図）を辿っていったら、優勝者のとこに徳川家康いるんですよ