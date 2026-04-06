わが子の不登校。朝が来るのが怖くて、夜に「明日こそは……」と淡い期待を抱いては裏切られ、身も心もボロボロになってしまうママもいるのではないでしょうか。さらにパートナーから「母親のせいだ」なんて心ない言葉をぶつけられたら、どこに救いを求めればいいのかわからなくなりそうです。『子どもが不登校です。母親として心身ともに疲れ果てました』中学2年生の息子さんが、3か月ほど前から不登校だと語った投稿者さん。登校