Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Îß°ÞÜ¿·Ê¹¤Ï21Æü¡¢Â¿¤¯¤Î¶ä¹Ô¤¬»Ò¤É¤â¤Î¤ªÇ¯¶Ì¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ëµ­»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£µ­»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡Ë¤Î»Ò¤É¤â¤Î¤ªÇ¯¶Ì¤Î»È¤¤Æ»¤¬¡¢¶ä¹Ô¤Î¸ÜµÒ³ÍÆÀ¶¥Áè¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¾¦¶È¶ä¹Ô¤¬¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¡×¡Ö»Ò¤É¤â¸ýºÂ¡×¡ÖÀ®Ä¹¶â¸Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤¿°ìÏ¢¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÀìÍÑÃùÃß¸ýºÂ¤äÄê´üÍÂ¶â¡¢¼«Æ°»ñ»º±¿ÍÑÇÛÊ¬¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤ò¸ÜµÒ¤ÎÄ¹´ü»ñ»º¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤µ¤»