第102回箱根駅伝復路第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われている。最後の中継所となった9→10区の鶴見中継所で立教大と大東文化大のタスキがつながらなかった。最後の中継所、復路の鶴見に、無情のピストル音が響いた。大東文化大がトップの青学大から20分以内にたどりつけず、今大会初の繰り上げスタートとなった。ファンからは「ああ〜」とため息