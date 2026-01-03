大阪府の「喜連瓜破」、群馬県の「南蛇井」、青森県の「王余魚沢」……。地元の人には馴染み深くても、他の都道府県の人からすると「全く読めない」という地名は意外と多いものです。【表】4700人に聞いた「ほかのの県民には読めないと思う“地元の地名”」ソニー生命保険株式会社は、2025年10月に全国の20〜59歳の男女4700人（各都道府県100人）を対象とした「47都道府県別 生活意識調査」を実施。そのなかで「他の都道府県の県民