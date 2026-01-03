大阪府の「喜連瓜破」、群馬県の「南蛇井」、青森県の「王余魚沢」……。地元の人には馴染み深くても、他の都道府県の人からすると「全く読めない」という地名は意外と多いものです。



【表】4700人に聞いた「ほかのの県民には読めないと思う“地元の地名”」

ソニー生命保険株式会社は、2025年10月に全国の20〜59歳の男女4700人（各都道府県100人）を対象とした「47都道府県別 生活意識調査」を実施。そのなかで「他の都道府県の県民には読めないと思う地元の地名」について聞いたところ、各地から難解な地名が多数寄せられました。調査結果から、その一部をご紹介します。



▽北海道・東北

青森県「王余魚沢（かれいざわ）」、秋田県「笑内（おかしない）」



▽関東

群馬県「南蛇井（なんじゃい）」、茨城県「大角豆（ささぎ）」埼玉県「蕨（わらび）」



▽北陸・甲信越

石川県「四十万（しじま）」、山梨県「石和（いさわ）」、富山県「総曲輪（そうがわ）」



▽東海

岐阜県「各務原（かがみがはら）」



▽近畿

滋賀県「浮気（ふけ）」、京都府「帷子ノ辻（かたびらのつじ）」、大阪府「喜連瓜破（きれわれうり）」



▽中国・四国

徳島県「大歩危（おおぼけ）」、高知県「一宮（いっく）」、広島県「東雲（しののめ）」、岡山県「蒜山（ひるぜん）」



▽九州・沖縄

熊本県「神水（くわみず）」、鹿児島県「頴娃（えい）」、佐賀県「厳木（きゅうらぎ）」、長崎県「諫早（いさはや）」