【モデルプレス＝2026/01/02】女優の松田るか（30）が2日、自身のInstagramを更新。脚本家の谷碧仁氏（34）との結婚を発表した。【写真】美人女優、直筆で結婚報告◆松田るか、結婚発表松田は「私ごとで恐縮ですが、松田るかと谷碧仁は入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と、日曜劇場『キャスター』（TBS系／2024）、ドラマ『明日はもっと、いい日になる』（フジテレビ系／2025）などを手掛けた谷氏との結婚を報告