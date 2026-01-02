北海道・旭川東警察署は2026年1月1日、旭川市に住む会社役員の男（37）を暴力行為等処罰法律違反の疑いで逮捕しました。男は1月1日午前4時半ごろ、旭川市内の自宅で、口論になった兄（40）に「お前、ぶっ殺してやるからな」と包丁を示して脅迫した疑いが持たれています。兄から「弟の家でパーティー中に口論になり、殺すと言われている」と通報があり、事件が発覚しました。警察によりますと、当時男は酒に酔った状態