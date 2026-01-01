霜降り明星・せいやが、念願だった「英語禁止ボウリング」に参戦。すると、ゲーム開始直後に罰金の洗礼を受ける場面があった。【映像】ご褒美満載「英語禁止ボウリング」の模様正月の名物番組『志村＆鶴瓶のあぶない交遊録』（テレビ朝日系）の志を受け継ぐ、『鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月 2026』（ABEMA）が1月1日夜に放送。「英語禁止ボウリング」が開催され、笑福亭鶴瓶の新たな相方としてせいやが初参戦を果た