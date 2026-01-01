霜降り明星・せいやが、念願だった「英語禁止ボウリング」に参戦。すると、ゲーム開始直後に罰金の洗礼を受ける場面があった。

【映像】ご褒美満載「英語禁止ボウリング」の模様

正月の名物番組『志村＆鶴瓶のあぶない交遊録』（テレビ朝日系）の志を受け継ぐ、『鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月 2026』（ABEMA）が1月1日夜に放送。「英語禁止ボウリング」が開催され、笑福亭鶴瓶の新たな相方としてせいやが初参戦を果たした。

せいやは登場するなり「ありがとうございます、やった！！」と声を張り上げ、憧れの番組に出演した喜びと、ボウリング（ご褒美）への気合いを示す。

しかし、“英語を話すごとに1000円が罰金として没収される”ルールによる洗礼がせいやを待ち受けていた。「英語禁止ボウリング、スタートです！」という合図でゲームが幕を開けたわずか5秒後、せいやは意気揚々と「もう（英語）使えないね！」と気を引き締めた直後、無意識に「OK！」と相槌を打ってしまったのだ。

即座に罰金を知らせるベルが鳴り響くと、せいやは「え？ 俺何て言いました？」と呆然とした表情。「完全に『OK』と言いました」という指摘を受け、「難しい！ こんなむずいんすか！？」とその場に崩れ落ちた。

2001年から視聴者に親しまれてきた「英語禁止ボウリング」。鶴瓶チームとナインティナインチームが、英語を一切話してはいけない状況の中、ボウリングで対決を行う。ルールを破るごとに1000円が罰金として没収される一方で、見事ストライクやスペア、ピンクピンなどを倒すと美女からの様々な“ご褒美”をゲットすることができる。（『鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月 2026』より）