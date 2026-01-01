愛知県みよし市のコンビニで、売上金を盗んだとして、アルバイトの男が1月1日、逮捕されました。男はいわゆる「スキマバイト」でこの店に勤務していました。 警察によりますと窃盗の疑いで逮捕されたのは住居不定のアルバイトの男（27）です。 男は2025年12月13日夜から14日朝までの勤務中にレジから4347円と切手321枚（4万3985円相当）を盗んだ疑いがもたれています。 12月18日に店から警察に被害の相談があり、捜査