2026年5月24日、北海道・旭川中央警察署は公務執行妨害の疑いで旭川市に住む自称・アメリカ国籍のアルバイト従業員の男（68）を現行犯逮捕しました。男は24日午前3時前、旭川市3条通6丁目の居酒屋で、警察官の男性の頬を平手打ちする暴行を加え、職務の執行を妨害した疑いが持たれています。警察によりますと、24日午前2時すぎ、居酒屋から「支払いを促すも全く払ってくれない」と無銭飲食についての通報があり、警察官が店に駆け