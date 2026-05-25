お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之が21日配信のテレ朝Podcast「ウエストランド井口と吉住の孤独アジト」（木曜前6・00）で、ナメられないための術を伝えた。番組では4月から社会人となったリスナーの、研修中に同期からナメられてしまい困っているという悩みを紹介。井口は「こんなの1回かました方が良いよ」と助言。そして、自身が大学時代にミニストップでバイトを始めた時に“かました”エピソードを披露した。年