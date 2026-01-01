スーパーキャッチ後に歩み寄ったパヘスに語りかけるキケ(C)Getty Images2年連続での世界一をつかんだドジャース。だが、ブルージェイズとの最終決戦では、一時は「負け」を覚悟した選手もいた。現地時間11月1日に行われたワールドシリーズ第7戦は、最後まで手に汗握る展開となった。ドジャースは1点を追う9回表、ミゲル・ロハスのソロ本塁打で土壇場で同点に追いつく。しかしその裏、二死満塁と一打サヨナラ負けの大ピンチを背