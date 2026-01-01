ママとおじいちゃんには抱っこしてもらいたがるのにおばあちゃんには...なぜかおばあちゃんに反抗する犬と、抱っこしたいおばあちゃんのやりとりが「おもしろすぎるこのおふたり」と話題になっています。この光景が投稿されると多くの人の爆笑を誘い、記事執筆時点で5.5万回以上再生されることとなりました。 【動画：絶対におばあちゃんに抱っこされたくない犬→思った以上に『激しい攻防戦』】 おばあちゃんの抱っこだけは嫌！